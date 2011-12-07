Можно ли сдать ЕГЭ без репетиторов и поступить в престижный вуз?

Я же готовлюсь к будущим выпускным экзаменам сама, поскольку знаю: примеров самостоятельной подготовки одиннадцатиклассников к ЕГЭ немало. Выпускники действительно могут обойтись при подготовке только школьным материалом и хорошо сдать при этом «страшный» экзамен. Без труда нашла в Казани сверстников, которые сдали ЕГЭ без репетиторов и поступили в тот вуз, в какой хотели. В чем их секрет?Анна Новикова, 19 лет, выпускница казанской гимназии №9, в 2017 году сдала ЕГЭ так: русский язык - 91 балл, математика - 84, физика - 89. Аня всегда хорошо училась, окончила школу с золотой медалью. Заветной мечтой девушки был физический факультет МГУ им. Ломоносова, но у ее родителей не было денег на оплату учебы по контракту. Девушка поняла: чтобы поступить на бюджет на желаемую специальность, нужно усиленно готовиться к сдаче ЕГЭ по математике и физике.- Я решала КИМы, делала все домашние задания и внимательно слушала, что говорят учителя, - рассказывает она. - Этого оказалось вполне достаточно, чтобы сдать экзамены на хорошие баллы без репетиторов. Главный секрет моего успеха - кропотливая и долгая работа над собой и своими знаниями. Именно благодаря этому, считаю, добилась таких высоких результатов и поступила в престижный московский вуз, осуществив свою заветную мечту.Глеб Палехов, 18 лет, выпускник гимназии №94, сдал ЕГЭ в 2018 году так: русский язык - 89 баллов, обществознание - 78, история - 84. Уже в 10-м классе он понял, что нужно начать готовиться к ЕГЭ. Юноша был уверен в себе, своих силах, а главное - имел неплохую мотивацию для успешной сдачи экзаменов, поэтому к помощи репетиторов прибегать также не стал.- Самое сложное и важное при подготовке к ЕГЭ - самодисциплина, - считает он. - Мои одноклассники до последнего оттягивали подготовку, а потом удивлялись своим плохим результатам. У меня же была мотивация: я хотел поступить в Казанский федеральный университет. Считаю, только благодаря своим стараниям я поступил на бюджет на исторический факультет КФУ по специальности «политология».Елизавета Дудорова, 19 лет, выпускница гимназии №9, сдала ЕГЭ в 2018 году так: обществознание - 83 балла, математика - 68, русский язык - 85. Лиза признается: в 9-м классе она уделяла очень мало времени подготовке к ОГЭ, но своевременно поняла, что экзамены в 11-м классе требуют систематизированных и качественных знаний. - Поэтому к ЕГЭ начала готовиться уже в десятом классе, - делится она опытом. - Брала тему, делала по ней удобный и доступный конспект. Было удобно вести маленькие блокноты, где я фиксировала всю теорию и моменты, которые плохо отработаны. Это полезно тем, что ты сам составляешь конспект, делишь его на нужные темы и в процессе все запоминаешь.Лиза поступила в КФУ тоже на бюджет в институт психологии и образования. Ее пример, как и примеры других двух ребят, - доказательство того, что если не лениться и правильно организовать свое время, то можно сдать ЕГЭ на хорошие баллы и без репетиторов.