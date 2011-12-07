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Ремонт лифта станет обязательным во время капремонта многоквартирных домов

Ремонт лифта станет обязательным во время капремонта многоквартирных домов
Законопроект об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах был принят сегодня в первом чтении на сорок пятом заседании Госсовета РТ. Согласно законопроекту теперь в рамках капремонта наравне с другими работами станут обязательны работы по ремонту, замене или модернизации лифтов, лифтовых шахт, машинных и блочных помещений.  Принятие документа связано с необходимостью приведения республиканского законодательства в соответствие с федеральным, сообщает пресс-служба Госсовета РТ.
КВ
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