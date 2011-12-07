Казанцам разрешили вернуть неиспользованные билеты на поезда до 1 июля

До 1 июля пассажирам разрешили вернуть неиспользованные билеты на поезда дальнего следования. Об этом сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги – филиала ОАО «РЖД».

Из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации в стране пассажирам разрешили вернуть и электронные билеты, воспользовавшись веб-ресурсами, посредством которых они были приобретены.

Кстати, вернуть билеты в кассу могут и близкие ему люди на основании письменной доверенности. Чтобы уточнить информацию о их возврате можно обратиться по телефону +7(800)775-00-00.