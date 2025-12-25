Жительница Лениногорска лишилась 2,8 млн рублей из-за «курьерского» звонка

25 декабря 2025  17:37
Автор:
Владислав Косолапкин

23-летняя жительница Лениногорска обратилась в полицию с заявлением о крупном мошенничестве. Покупка кровати в интернет-магазине обернулась для неё потерей более 2,8 миллионов рублей, сообщает МВД по РТ.

Всё началось с телефонного звонка. Неизвестный представился курьером службы доставки и, чтобы «подтвердить заказ», запросил у девушки личные данные. После этого он прислал ссылку, якобы ведущую на «Госуслуги». Вскоре на её почту пришло уведомление о входе в аккаунт с нового устройства.

Испугавшись, она нашла внизу письма «горячую линию поддержки», позвонила по номеру и попала в чат с мнимым «сотрудником отдела безопасности». Под предлогом защиты сбережений от «взлома» он убедил её взять в банке кредит и перевести все деньги — свои и заёмные — на «безопасный счёт». Так девушка лишилась 2,8 млн рублей.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. 

