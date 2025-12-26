В Казани подвели спортивные итоги 2025 года и рассказали о планах на 2026

Фото: комитет физической культуры и спорта исполкома Казани

2025 год - один из самых результативных за всю историю Министерства спорта Татарстана, - отметил Владимир Леонов. - Татарстан абсолютно на всех уровнях воспринимается как очень сильный регион с точки зрения спорта. Это не бравада, не пустые слова. Это факт. Мы это доказываем своей работой, своими действиями никогда никого не подвели и не подводим. Если что-то пообещали, всегда делаем. Это наше кредо.

Как рассказал Владимир Леонов, в 2026 году в Казани пройдет много титульных соревнований. Среди них VI этап Кубка России по лыжным гонкам, Кубок России по теннису, первенство России по биатлону, Кубок мира по бильярдному спорту, чемпионат России по фехтованию, чемпионаты России по прыжкам в воду, плаванию, велоспорту, бадминтону, дзюдо, гольфу.

Важно, что наметился тренд на возвращение международных турниров в Россию. Казань заявлена как столица чемпионата Европы по водным видам спорта в 2028 году. Пока все контрактные обязательства остаются в силе, чемпионат никто никуда не переносит. Казань готовится провести его достойно.

В следующем году в Казани планируется открытие нескольких спортивных объектов. Строится Центр фигурного катания, где будет работать школа Алины Загитовой. Начато строительство Центра стрельбы из лука на стадионе «Тасма». Оба объекта планируется открыть к 30 августа. Уже готова проектно-сметная документация по Центру тяжелой атлетики.

После пресс-конференции Владимир Леонов сыграл с журналистами в падел - игру, которая набирает популярность во всем мире. Она напоминает теннис. Тренер Руслан Алиуллов рассказал, что в отличие от тенниса здесь совершенно другие ракетки - они без струн и легче, мяч тоже легче и мягче. Корт намного меньше привычного теннисного, а основа его покрытия - искусственная трава. Размеры корта - 10 на 20 метров. Площадка разделена сеткой.

В падел играют пара на пару, то есть на корте четыре человека. Правила и формат игры практически такие же, как в классическом теннисе: сеты, геймы, очки, счет…

Игра на небольшом корте намного динамичнее, чем в теннисе. Еще одно важное отличие: в большом теннисе у игрока должна быть серьезная физическая подготовка. Там необходимо провести не менее 20 часов тренировок, чтобы просто начать играть друг с другом. А в падел можно играть уже с первой тренировки.

Основные спортивные достижения Татарстана



Татарстан принял более 70 крупных спортивных мероприятий, 13 чемпионатов мира.

В чемпионате России по легкой атлетике, который состоялся в Казани, приняли участие 810 спортсменов из 70 регионов России, Беларуси, Казахстана, Молдовы. Эти соревнования посетили более 15 тысяч зрителей.

В серии спортивных мероприятий TIMERMAN приняли участие 65 тысяч человек - представители 72 регионов России и 22 стран. TIMERMAN - это уже туристическая фишка. Особенно выделяется Казанский марафон. 70% его участников - это люди, которые приезжают в Казань специально на это мероприятие.

Республика Татарстан третий год подряд признается самым спортивным регионом по версии издания «Спорт Бизнес Консалтинг».