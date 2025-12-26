В РТ продлили действие программы по повышению рождаемости до 2030 года

Власти Республики Татарстан приняли решение о продлении региональной демографической программы ещё на три года. Изначально рассчитанная до 2027 года, она будет действовать до 2030 года включительно. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Основной фокус обновлённого плана направлен на снижение числа прерываний беременности. К 2030 году ставится задача увеличить до 75% долю женщин, которые доводят беременность до родов после обращения в медицинские учреждения. Параллельно планируется достичь показателя, при котором до 40% женщин, прошедших доабортное консультирование, откажутся от этой процедуры.

Помимо этого, программа сохраняет комплекс мер социальной поддержки семей. Ежегодно планируется обеспечивать подарочными наборами для новорождённых не менее 1,5 тысячи семей, а бесплатным питанием в школах — не менее 36 тысяч детей из малообеспеченных семей. Для многодетных матерей, воспитавших пятерых и более детей, предусмотрено ежегодное единовременное денежное вознаграждение.

В рамках развития инфраструктуры поддержки семей к 2030 году в республике планируется создать 8 семейных многофункциональных центров. Также будет организована сеть пунктов проката предметов первой необходимости для новорождённых, в количестве не менее 15 ежегодно.

Отдельное внимание уделяется повышению доступности вспомогательных репродуктивных технологий. Ключевым показателем здесь является количество проводимых процедур ЭКО. Если в 2025 году запланировано 1416 циклов, то к 2030 году этот показатель планируется довести до 1500 в год.