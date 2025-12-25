В Торгово-промышленной палате РТ поделились итогами развития бизнеса в этом году

На ставшей уже традиционной предновогодней встрече в Торгово-промышленной палате РТ сегодня подвели итоги работы за год этого предпринимательского объединения.

Вице-премьер РТ, министр промышленности и торговли Олег Коробченко отметил, что благодаря работе ТПП РТ экспортные поставки в страны СНГ увеличились на 15%, а совокупный объём экспорта из региона — на 24%.

Также в рамках этого мероприятия были вручены ежегодные премии имени Александра Никитича Таркаева, учрежденные в честь первого руководителя ТПП РТ. Она дается за высокий профессионализм и вклад в развитие предпринимательства. Грамоты вручала руководитель фонда - Ольга Петровна Таркаева. Среди номинантов премии – руководители известных в республике и за ее пределами предприятий. К примеру, генеральный директор АО «Химград» Айрат Гиззатуллин или генеральный директор ОАО «РИАТ» Владимир Пономарев. Деловые люди со своей стороны, отметили вклад бизнес-объединения в защиту своих интересов и интересов страны в целом.

Заместитель премьер-министра Татарстана – министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко призвал всех участников мероприятия стремится к соревновательности в своих отраслях. Именно она, по мнению министра, обеспечивает развитие бизнеса.

Нынешний глава ТПП РТ Шамиль Агеев рассказал о непростом для бизнеса годе. Также он историческими данными, характеризующими развитие республики при разных руководителях, начиная с советских времен.

Агеев выделил важность поддержки бизнеса. «Нам сейчас важно, чтобы тот слой малого и среднего бизнеса сохранился. Это наиболее важный фактор, по которому мы должны вместе работать без крика, без шума», — сказал он. В 2025 году палата организовала свыше 280 мероприятий, а через профильные комитеты было выработано более 40 решений по актуальным проблемам предпринимателей.

Руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина вспомнила, как будучи молодым сотрудником республиканского Минэкономики ездила в командировку в Германию вместе с Агеевым. Там она поразилась как Шамиль Рахимович относится к обычным, не статусным людям. Она навсегда запомнила его слова о том, что каждый достоин уважения.

Первый заместитель председателя ТПП РТ Елена Файзрахманова собственно выступила с докладом об итогах работы. Также она поблагодарила все ведомства республики за активную помощь татарстанскому бизнесу.

На мероприятии, собравшем более 100 участников, включая представителей власти, консулов и бизнес-сообщества, были вручены новые членские билеты и подписаны соглашения о сотрудничестве, в том числе с Минпромторгом РТ.