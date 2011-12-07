531 школа РТ прошла проверку состояния пожарной безопасности к новому учебному году

Проверку состояния пожарной безопасности к новому учебному году прошла 531 школа республики. В 74 из них обнаружены нарушения, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Сообщается, что в Татарстане по состоянию на 12 августа принята 531 школа, что составляет почти 40% от общего их числа. По результатам проверок предписаниями органов надзорной деятельности к исполнению предложено 1407 мероприятий, 745 из которых устранены.

Самыми частыми нарушениями стали неисправные системы оповещения, управление эвакуацией людей в случае возникновения пожара, неудовлетворительное состояние путей эвакуации и нехватка первичных средств пожаротушения.

За нарушение требований пожарной безопасности к административной ответственности привлечены 272 должностных и 14 юридических лиц.