531 школа РТ прошла проверку состояния пожарной безопасности к новому учебному году

Адрес редакции: 420066, г. Казань,
ул. Чистопольская, д. 5
Проверку состояния пожарной безопасности к новому учебному году прошла 531 школа республики. В 74 из них обнаружены нарушения, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.
Сообщается, что в Татарстане по состоянию на 12 августа принята 531 школа, что составляет почти 40% от общего их числа. По результатам проверок предписаниями органов надзорной деятельности к исполнению предложено 1407 мероприятий, 745 из которых устранены.
Самыми частыми нарушениями стали неисправные системы оповещения, управление эвакуацией людей в случае возникновения пожара, неудовлетворительное состояние путей эвакуации и нехватка первичных средств пожаротушения.
За нарушение требований пожарной безопасности к административной ответственности привлечены 272 должностных и 14 юридических лиц.