В Набережных Челнах встретятся ветераны студотрядов со всей страны

С 2 по 4 июля в Набережных Челнах пройдет Всероссийский слет ветеранов студенческих отрядов. Мероприятие приурочено к 400-летию города и 50-летию выпуска первого грузовика КАМАЗ. В нем примут участие 420 ветеранов движения из 33 регионов — среди них первостроители завода и города, представители региональных отделений РСО, а также студенты и школьники.

«Преемственность поколений — основа движения студотрядов. Ветераны заложили фундамент, на котором мы строим новые проекты. Наш долг — сохранить этот опыт и передать его дальше. Слет в Челнах — это возможность вспомнить историю и показать, как идеи прошлого работают сегодня», — отметил директор Республиканского центра студенческих трудовых отрядов Василий Ислаев.

В программе: театрализованные постановки, экскурсии по заводам КАМАЗа, посещение памятных мест, а также квесты, мастер-классы и открытые диалоги с ветеранами. Набережные Челны стали центром Всесоюзной ударной стройки «КамАЗ» в 1970 году, через которую за 10 лет прошли более 25 тыс. студентов. Традиция продолжается: с 2024 года на КАМАЗе прошло четыре этапа студенческого проекта, летом стартует пятый. За три этапа студенты собрали более 17,6 тыс. грузовиков. Деятельность отрядов координирует Минмолодежи РТ в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». С 1959 года школу студотрядов прошли более 20 млн человек.