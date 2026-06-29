На Оренбургском тракте в Казани сузят проезд из-за ремонта «танкового переезда»

С 29 июня на 14-м километре трассы Р-239 Казань – Оренбург вводятся временные ограничения движения. На путепроводе, известном как «танковый переезд», перед поворотом на Боровое Матюшино проезжую часть поэтапно сузят до двух полос в каждом направлении, а скорость ограничат до 40 км/ч.

Причиной изменений стала замена деформационного шва. Заказчик работ — ГКУ «Главтатдортранс». Точные сроки завершения ремонта не называются.

В ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» призвали водителей заранее планировать маршруты с учетом вводимых ограничений, соблюдать требования дорожных знаков и проявлять терпение на время ремонтных работ. О снятии ограничений будет сообщено дополнительно.