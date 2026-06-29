В Нижнекамске тестируют автоматическое открытие подвалов при тревоге

В Нижнекамске запустили пилотный проект по автоматическому открытию подвальных помещений в многоквартирных домах при угрозе атаки БПЛА или ракетной опасности. Об этом сообщил глава района Радмир Беляев.

Первая система установлена в доме №38 на проспекте Шинников. При поступлении сигнала через ЕДДС дверь открывается автоматически, укрытие оснащено водой, аптечкой, огнетушителем и фонарем. Аналогичное оборудование монтируют в домах №10 по проспекту Мира и №4 на улице Мурадьяна.

До 1 сентября систему планируют установить в более чем 200 подвалах, приспособленных для укрытия. Решение принято после жалоб жителей на недоступность убежищ во время тревог. Также в районе продолжается развитие оповещения: к «умным» домофонам подключено 672 дома, установлены 34 сирены, до конца года добавят еще 13. Власти ужесточают контроль за соблюдением эвакуационных мероприятий. Нарушителей будут привлекать к ответственности.