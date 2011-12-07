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Bloomberg опубликовал статью об общественных пространствах Казани

Американское издание особо отметило работу Натальи Фишман-Бекмамбетовой.

Американское агентство Bloomberg написало статью о масштабной программе общественного пространства Казани и Татарстана. Агентство особо выделило руководителя программы Наталью Фишман-Бекмамбетову.

За шесть лет - с начала реализации программы в 2015 голу вмреспуьлике было создано или модернизировано более 420 проектов по всей республике, включая парки, пешеходные дорожки, сады и другие виды ландшафтных территорий.

Из достижения программы – международное признание. В 2019 году в Казани прошла конференция World Urban Parks. В том же году Фонд Ага Хана присудил программе развития общественного пространства Татарстана престижную архитектурную премию. Но, по словам Фишман-Бекмамбетовой, самым значимым достижением команды стала демократизация процесса проектирования.

Теперь перед тем, как принять проект, проходят публичные встречи и обсуждения его с горожанами. Конечно, это может сильно застопорить проект, но это позволяет услышать пожелания людей. Сейчас программа Татарстана вдохновляет и другие регионы на подобный процесс проектирования.

КВ
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