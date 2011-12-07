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В Татарстане более 400 тысяч школьников

Всего в республике 1319 общеобразовательных школ и школ-интернатов.
На начало текущего учебного года в школах республики обучается, 416 тыс. 891 человек, сообщает ИА «Татар-информ» со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки РТ. В Татарстане 1319 общеобразовательных школ и школ-интернатов; 52 школы для детей с ограниченными возможностями здоровья; две санаторные школы-интерната; одна школа для детей с девиантным поведением; 11 вечерних общеобразовательных школ; 15 негосударственных школ, а также две общеобразовательные школы, подведомственные Минкульту РТ и Минспорта РТ. 887 из них с русским языком обучения, а в 702 ведется обучение на татарском. В сельской местности функционируют 427 средних школ, где обучается 59 тыс. 467 человек.
КВ
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