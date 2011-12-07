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На пешеходном переходе БКК закончили установку лестницы

Также на БКК отремонтировали пролетные строения между опорами №1 и №2.

На пешеходном переходе БКК закончили установку лестниц с остекленными каркасами и конструкциями монолитного поликарбоната, сообщили в пресс-службе миндортранса РТ.

Также в ведомстве уточнили, что на прошлой неделе был заасфальтирован левый съезд под переходом до ул. Борисовская, также здесь установили перильные и барьерные ограждения.

Кроме того, были смонтированы пролетные строения между опорами № 1 и № 2 общим весом 38 тонн.

На участке от Фермерского шоссе до улицы Борисовской рабочие занимались устройством дорожной одежды и дорожного полотна, а на участке от улицы Михдата Булатова до улицы Борисовской завершено армирование и бетонирование лежней и переходных плит путепровода.

КВ
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