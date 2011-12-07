Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

4 татарстанца заразились коронавирусной инфекцией на минувшей неделе, побывав на отдыхе на курортах

Всего с момента начала курортного сезона и разрешения гражданам выезжать за пределы своего региона зафиксировано 6 завозных случаев Covid-19.

4 татарстанца заразились коронавирусной инфекцией на минувшей неделе, побывав на отдыхе на курортах. В одном из этих случаев житель республики вернулся из Крыма, в другом из Сочи, остальные из других стран

Об этом сегодня на пресс-конференции в ИА "Татар-информ" сообщила Любовь Авдонина, замглавы Управления Роспотребнадзора по РТ. Она также добавила, что всего с момента начала курортного сезона и разрешения гражданам выезжать за пределы своего региона зафиксировано 6 завозных случаев Covid-19. 

КВ
Лента новостей