4 татарстанца заразились коронавирусной инфекцией на минувшей неделе, побывав на отдыхе на курортах. В одном из этих случаев житель республики вернулся из Крыма, в другом из Сочи, остальные из других стран

Об этом сегодня на пресс-конференции в ИА "Татар-информ" сообщила Любовь Авдонина, замглавы Управления Роспотребнадзора по РТ. Она также добавила, что всего с момента начала курортного сезона и разрешения гражданам выезжать за пределы своего региона зафиксировано 6 завозных случаев Covid-19.