30 татарстанским фермерам пришлось вернуть гранты из-за нарушения условий грантовой поддержки

30 татарстанским фермерам пришлось вернуть деньги государству из-за нарушений условий грантовой поддержки. Об этом рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров в ходе брифинга в Кабмине РТ.

«Только в отношении самых безнадежных мы проводим претензионную работу по возврату средств», — отметил Зяббаров, уточнив что всего грант получили 1381 фермер.

Причинами возврата стали следующие нарушения: закрытие КФХ ранее чем через пять лет деятельности, нарушение сроков сдачи отчетов об использовании гранта или отказ от реализации проекта, на который был получен грант. Также были отмечены случаи мошенничества со стороны фермеров, уточнил министр.