Рифкат Минниханов призвал татарстанцев активнее покупать электромобили

В Татарстане планируется активное развитие инфраструктуры для электромобилей. Например, в республике рассматривают внедрения программы по развитию зарядных станций. Новый вид транспорта стоит закупать, таким мнением на пресс-конференции поделился директор ГБУ «Безопасность дорожного движения», председатель совета Ассоциации содействия цифровому развитию РТ Рифкат Минниханов.

«Инфраструктура для электромобилей будет создаваться. Сейчас в республике рассматривается программа по развитию зарядных станций. Если кто-то сомневается, покупать электромобили или нет — покупайте. Перспектива есть, экономно, выгодно. Я надеюсь, политическая воля в России будет такая, что в гараже каждого жителя будет розетка для зарядки электромобиля. А каждая дорога будет оснащена зарядными станциями», — сказал Минниханов.

На пресс-конференции, посвященной предстоящему Международному форуму Kazan Digital Week — 2021 обсуждались направления предстоящего мероприятия и планы на информационное будущее Татарстана. Мероприятие пройдет с 21 по 24 сентября в выставочном центре «Казань Экспо».