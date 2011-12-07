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В Н. Челнах открыли две спортплощадки

Они расположились у двух городских школ.
В среду в Набережных Челнах мэр города торжественно открыл две спортивные площадки, сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью Челнов. Футбольные поля расположены у школ №13 и №44. На строительство двух спортивных объектов было потрачено около 8,2 млн рублей.
КВ
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