В Н. Челнах открыли две спортплощадки

В среду в Набережных Челнах мэр города торжественно открыл две спортивные площадки, сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью Челнов. Футбольные поля расположены у школ №13 и №44. На строительство двух спортивных объектов было потрачено около 8,2 млн рублей.