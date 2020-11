Журналисты «Казанских ведомостей» побывали на кулинарном мастер-классе

Курник не зря называют царским блюдом. Этот многослойный пирог со сложной начинкой из курицы, крупы, грибов, овощей. Каждый вид начинки выкладывается слоями, и каждый слой переладывается блинами. Обычно курник готовился на большие праздники, например, свадьбу, Троицу. На свадьбу пекли сразу два больших курника. В доме жениха — для невесты, а в доме невесты — для жениха.

Бишбармак — лапша с мелко накрошенным отварным мясом и вкуснейшим бульоном. Это блюдо у тюркоязычных народов готовилось по случаю семейного торжества или приема дорогих гостей.

Игорь Павлов поделился профессиональными секретами приготовления этих блюд. О том, как удивить своих домашних и друзей настоящим курником и бишбармаком, читайте в ближайших выпусках «Казанских ведомостей».

Наша справка

Игорь Павлов — победитель конкурсов кулинарного мастерства имени Юнуса Ахметзянова, «ГрильФест»Selgros c& c. В 2016 и 2018 годы стал победителем международного кулинарного чемпионата Les Chefs en Or. Серебряный призер Российского финала международного кулинарного чемпионата Les Chefs en Or, член WACS (World Chefs), Национальной Ассоциации Кулинаров и Ассоциации Кулинаров РТ. Судья международного класса категории «В», эксперт WorldSkills Russia, шеф–повар ресторан Месса\Ересь.