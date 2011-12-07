Астрономические обсерватории КФУ включили в предварительный список ЮНЕСКО

Астрономические обсерватории КФУ включили в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Такой информацией поделилась пресс-служба Комитета РТ по охране объектов культурного наследия на своей странице в Instagram.

Напомним, обсерватория при Казанском императорском университете открыта в 1837 году. На статус памятника ЮНЕСКО также номинируют загородной Астрономической обсерватории им. В. П. Энгельгардта 1901 года постройки.

«Эти объекты являются уникальными памятниками. Своей деятельностью на протяжении почти двухсот лет они демонстрируют важные изменения в развитии науки и техники», — уточнили в ведомстве.

Включение в предварительный список — только первый этап работы. В ведомстве продолжат подготовку номинационного досье для входа обсерваторий в список памятников ЮНЕСКО.