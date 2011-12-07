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В столице РТ пройдет международный IT-форум

С 21 по 24 сентября в Казани в очередной раз состоится международный форум Kazan Digital Week, объединяющий специалистов IT-сферы со всего мира. В этом году форум пройдет в онлайн-формате.

- Я считаю, что на фоне возникшей угрозы распространения заражения COVID-19 онлайн-коммуникации остаются единственным приемлемым средством сохранения и развития плодотворного международного сотрудничества, - комментирует министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Айрат Хайруллин. - Благодаря новому онлайн-формату форум может принципиально расширить охват аудитории, увеличить количество посетителей до 5 - 10 тысяч человек, объединить вынужденно изолированные научные и бизнес-сообщества стран Европы и Востока.

Эксперты примут участие в панельных дискуссиях, круглых столах и других мероприятиях. Программа форума включает в себя несколько тематических секций: «Кибербезопасность нового времени», «Интеллектуальные транспортные системы», «Ситуационные центры», «Инновации, интегрированные в бизнес» и «Экосистема финтех».

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