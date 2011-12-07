Минниханов и Дитрих откроют обновленную трассу Казань – Набережные Челны 17 октября

Президент РТ Рустам Минниханов и глава Минтранса РФ Евгений Дитрих 17 октября откроют после реконструкции три финальных участка дороги М7 «Волга» от Казани до Набережных Челнов. Как сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе Минтранспорта РТ, два участка трассы из пяти были сданы еще в прошлом году. Дорога с четырехполосным движением длиной 220 км свяжет два крупных экономических центра республики — казанскую и набережночелнинскую агломерации.«Проведенные работы повысят пропускную способность автодороги М7 „Волга“ и безопасность участников дорожного движения», — отметили в пресс-службе министерства.Поэтапная реконструкция наиболее напряженной транспортной магистрали Татарстана на участке от Казани до Набережных Челнов началась в 2008 году. Автомагистраль федерального значения М7 связывает российские западные районы через Татарстан с Удмуртией, Башкирией, Уралом, Сибирью и Казахстаном. Протяженность трассы в границах Татарстана составляет более 430 км.