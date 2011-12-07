В Татарстане заработает горячая линия по вопросам питания в школах

В Татарстане заработает горячая линия по вопросам питания в детских образовательных организациях республики, сообщает аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Татарстане. Горячая линия будет работать 18 октября с 9 утра до 5 вечера. Задать вопросы можно по телефонам 8(843) 236-61-24, 236-61-26, 236-61-49.На вопросы жителей республики будут отвечать представители Министерства образования и науки РТ, Уполномоченного по правам ребенка в РТ, Роспотребнадзора по Татарстану.