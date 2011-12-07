Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В Татарстане заработает горячая линия по вопросам питания в школах

На вопросы жителей республики 18 октября будут отвечать представители Минобрнауки РТ, Уполномоченного по правам ребенка в РТ, Роспотребнадзора.
В Татарстане заработает горячая линия по вопросам питания в детских образовательных организациях республики, сообщает аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Татарстане. Горячая линия будет работать 18 октября с 9 утра до 5 вечера. Задать вопросы можно по телефонам 8(843) 236-61-24, 236-61-26, 236-61-49.На вопросы жителей республики будут отвечать представители Министерства образования и науки РТ, Уполномоченного по правам ребенка в РТ, Роспотребнадзора по Татарстану.
КВ
Лента новостей