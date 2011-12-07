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С пятницы возобновлены автобусы из Казани в Актаныш

Время в пути составит 6,5 часов.
Возобновлено автобусное сообщение между Казанью и Актанышем, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ. Автобусы отправляются с автовокзала «Восточный» по понедельникам, средам и пятницам в 15:30. На путь до Актаныша уходит 6,5 часов, а билет стоит 849 рублей.
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