С пятницы возобновлены автобусы из Казани в Актаныш

Возобновлено автобусное сообщение между Казанью и Актанышем, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ. Автобусы отправляются с автовокзала «Восточный» по понедельникам, средам и пятницам в 15:30. На путь до Актаныша уходит 6,5 часов, а билет стоит 849 рублей.