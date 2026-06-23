Житель Нижнекамска потерял 1 млн рублей, пытаясь купить билеты в театр

В Нижнекамске 23-летний парень стал жертвой мошенников при попытке приобрести билеты в театр. Как сообщили в МВД по РТ, молодой человек познакомился в приложении с «девушкой», которая предложила сходить на спектакль и скинула ссылку на фальшивый сайт.

Парень оплатил билеты за 4 тысячи рублей, но они не пришли. Когда он обратился в «техподдержку», аферисты убедили его, что для возврата средств нужно делать повторные переводы. В итоге нижнекамец перевел мошенникам более 1 млн рублей. Осознав обман лишь после удаления переписки, пострадавший обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело. Личности злоумышленников устанавливаются.