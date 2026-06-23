Единая лига ВТБ представила структуру сезона 2026/27

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Спорт
23 июня 2026  15:06
Автор:
Эдгар Витковский

23 июня Совет Единой лиги ВТБ утвердил состав участников, формат и структуру сезона 2026/27, соответствующая информация опубликована на официальном сайте турнира. В новом сезоне состав участников расширился до 12 клубов – вместо выбывшего клуба «Пари Нижний Новгород» в чемпионате дебютирует владивостокское «Динамо». Также в Единую лигу вернулся клуб из Казахстана – «Астана».

Регулярный чемпионат будет разделён на два этапа: на первом все команды сыграют в два круга, после чего разделятся на две шестёрки. Суммарно каждый клуб проведёт по 32 матча. Также состоится внутрисезонный турнир WINLINE Basket Cup.

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Единая лига ВТБ представила структуру сезона 2026/27
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