Единая лига ВТБ представила структуру сезона 2026/27

23 июня Совет Единой лиги ВТБ утвердил состав участников, формат и структуру сезона 2026/27, соответствующая информация опубликована на официальном сайте турнира. В новом сезоне состав участников расширился до 12 клубов – вместо выбывшего клуба «Пари Нижний Новгород» в чемпионате дебютирует владивостокское «Динамо». Также в Единую лигу вернулся клуб из Казахстана – «Астана».

Регулярный чемпионат будет разделён на два этапа: на первом все команды сыграют в два круга, после чего разделятся на две шестёрки. Суммарно каждый клуб проведёт по 32 матча. Также состоится внутрисезонный турнир WINLINE Basket Cup.