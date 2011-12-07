Казанским медикам подарили респираторы и билеты на колесо обозрения

Казанские врачи университетской клиники КФУ получили партию медицинских респираторов и бесплатные билеты на колесо обозрения «Вокруг света» в честь Всемирного Дня безопасности пациентов. Подарки вручил казанский производитель медицинских изделий Фарммедполис РТ. Об этом «КВ» рассказали в пресс-службе компании.

«Данной акцией мы хотим еще раз напомнить о важности работы, которую сегодня выполняют врачи. Пандемия COVID-19 выявила огромные проблемы, с которыми в настоящее время сталкиваются медицинские работники во всем мире: работа в опасных условиях усиливает риски для безопасности медработников, включая ограниченный доступ к средствам индивидуальной защиты и высокую стрессовую нагрузку. Именно поэтому нами было принято решение о передаче партии респираторов для обеспечения безопасной работы врачей», — сообщили в пресс-службе.

Всемирный День безопасности пациента отмечается 17 сентября. В этом году ВОЗ также призвал обратить внимание не только на безопасность пациентов, но и на безопасность медиков.