Слушатели школы стажера «КВ» встретились с сотрудниками редакции

Школа стажера «КВ» — проект по привлечению в коллектив редакции желающих познать азы журналистики, научиться грамотно писать тексты, а в перспективе, возможно, и стать штатным сотрудником редакции. Возраст, образование, профессия и социальный статус не имеют значения. Слушателями школы могут стать как старшеклассники, мечтающие о профессии журналиста, студенты казанских вузов, молодые специалисты, мамы в декрете, пенсионеры, так и представители любых профессий.

С напутственным словом перед слушателями школы выступила главный редактор «Казанских ведомостей» Венера Якупова:

— Чем отличаются «Казанские ведомости» от других газет? Мы — семейная газета, предлагающая темы для любого возраста. Каждого человека, желающего стать журналистом, отличает любопытство. Не бойтесь пробовать. Желаю вам успехов!

После экскурсии по редакции, в рамках которой гости ознакомились с постоянной выставкой работ фотокорреспондента «КВ» Фарита Муратова, мастер-классы для стажеров провели опытные сотрудники редакции. Помимо творческой составляющей профессии журналиста, обсуждения затронули такие темы, как законодательство, связанное с профессией, а также технические и профессиональные стандарты, поддерживаемые в «Казанских ведомостях».

Уже сейчас каждую неделю вы можете найти материалы слушателей школы стажера на страницах газеты. Пожелаем им дальнейших профессиональных успехов!