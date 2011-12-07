Завтра в Н. Челнах возобновятся сельскохозяйственные ярмарки

С 19 января в Набережных Челнах возобновятся сельскохозяйственные ярмарки, сообщает пресс-служба исполкома города. Торговля будет организована на трех площадках: на набережной Тукая перед стадионом «Строитель», на территории Ипподрома и агропромышленного парка «Южный». Время продаж с 8:00 до 15:00. Продлятся ярмарки до 25 мая.