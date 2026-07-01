Два игрока системы «Ак Барса» выбраны на Import Draft CHL

В Канадской хоккейной лиге (CHL) состоялся импорт-драфт, по итогам которого клубами лиги было выбрано рекордное количество хоккеистов с российскими паспортами – 32. В этот список вошли сразу два игрока системы «Ак Барса». 17-летний защитник Данияр Айбатов был выбран в первом раунде под общим 26-м номером клубом «Шербрук Феникс». 16-летний форвард Андрей Миляев был выбран под 75-м номером клубом «Бленвиль-Буабриан Армада».

Айбатов в сезоне 2025/26 отыграл 52 матча за «Ирбис» и набрал 18 (2+16) очков, став самым результативным защитником команды. Миляев набрал 18 (10+8) очков в 35 играх за «Спутник».