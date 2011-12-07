Казанец Андрей Солодовников каждый день пробегает 21 км

В биографии Андрея Николаевича есть и 250-километровый забег по пустыне Сахаре, и европейские марафоны на 100 км. К нынешнему челленджу, который он посвятил памяти своей мамы, его подвигла, как ни странно, пандемия-2020. О том, зачем бросать самому себе вызов, добавляет ли это ему здоровья и как семья относится к его увлечению, он рассказал в интервью журналисту «КВ». Заметив, что будет рад, если его пример вдохновит кого-то из читателей на активный образ жизни.

Игра на повышение

— В пандемию многие люди расстраивались из-за того, что нет возможности участвовать в любительских соревнованиях, каждый был предоставлен сам себе, — напомнил Андрей Николаевич. — Но оказалось, что и здесь есть решение: придумывать свои форматы и внедрять. Тем более что личные челленджи часто дают весомые результаты.

— Андрей Николаевич, вы наверняка каким-то образом причастны к спорту?

— Профессиональным спортсменом себя назвать не могу. Да, бегать начал, можно сказать, со школьной скамьи. Первое, что подтолкнуло, — постоянная хроническая ангина. Каждую зиму из-за нее приходилось пропускать полтора месяца учебы в школе. И я увлекся бегом, чтобы не быть заложником больного горла, укрепить здоровье. Так и пошло-поехало. Стал бегать регулярно. Окончил Запорожский государственный университет, получил два высших образования — педагогическое и юридическое. Работал преподавателем в Запорожском юридическом институте, служил в полиции, потом вышел на пенсию. Но спортивное направление на протяжении всей жизни меня сопровождало, где бы ни работал. Как говорят, жизнь идет, а бег рядом. В 90-х годах выполнил норматив мастера спорта международного класса по легкой атлетике. Всегда включался в здоровые «авантюры»: решил пробежать марафон — получилось, замахнулся на 100 км — удалось, попробовал суточный бег — отлично. Даже добрался до уровня чемпионатов мира и Европы, но не в олимпийском виде бега, а где есть ультрамарафонские соревнования — 100 км, суточные бега, 250 км через пустыню Сахару. Ставил себе цели и добивался их. В Казани я с 2016 года. Сейчас триатлон с плаванием, велосипедом и бегом помогают мне плодотворно закаливать организм.

— А ваш личный челлендж-2021 действительно мировой рекорд?

— Последний похожий результат относится к 2017 году. Девушка из Торонто, которая профессионально занимается кроссфитом, ежедневно в течение 74 дней пробегала 21 км. В 2020 году побить этот показатель вызвалась южно-африканская девушка, уже трейлраннер. Трейлраннинг — это бег по природному рельефу, включая горы. Ее целью стали 100 полумарафонов ежедневно, и в начале октября прошлого года она установила этот рекорд. А 25 октября свой челлендж в 188 дней запустил я.

Когда все это затевал, не знал о рекордах 2017 и 2020 года. Так получилось, что начал бегать, а знакомые стали спрашивать: почему так часто стал выходить? То одну ссылку на подобные рекорды скинут, то другую. Так и узнал про эти мировые достижения, что называется, в процессе. Сейчас подал заявку на Книгу рекордов России, где подтвердили: подобного достижения пока не фиксировал никто. Это действительно рекорд, который могут внести в реестр достижений Российской Федерации. Мне предстоит приложить все jps-треки, трекинговые программы для подтверждения, это все сейчас отмеряется, фиксируется и регистрируется.

— То есть все это вам предстоит отослать в Книгу рекордов России?

— Как только завершу, буду отправлять. Я сам впервые сталкиваюсь с механизмом участия в ней. Те, кто меня знают, и незнакомые люди уже пишут мне в социальных сетях: дескать, может, подать заявку в Книгу рекордов Гиннесса? Вероятно. Там есть свои тонкости, правила, механизм.

— А почему вы выбрали именно цифру 188?

— Когда начинал этот марафон, решил посвятить его памяти моей мамы. В прошлом году ей могло исполниться 75 лет, и изначально я хотел пробежать 75 полумарафонов. Дал себе старт 25 октября, в день ее рождения. Его и дату смерти — 30 апреля — разделяют 188 дней. Увеличить срок челленджа решил, когда преодолел 74 полумарафона. Как в картах, пошла игра на повышение. Это вот такой источник вдохновения. Когда я, допустим, утром просыпаюсь и в какой-то момент не хочется выходить, всегда есть мотивация.

— В любую погоду бегаете?

— Смысл рекорда как раз и заключается в том, что он регистрируется при ежедневном выходе и только на открытом пространстве, на улице. Это одно из главных условий, чтобы фиксировать трекинговые маршруты, где я бегаю. То есть бег под крышей, в манеже, на беговой дорожке, в комфортных условиях в зачет не идет. Поэтому, когда у нас было минус 24, мне пришлось выходить и бежать.

Свой подход

— Как бег влияет на ваше здоровье?

— Отлично! Когда человек тренируется, проходит этапы адаптации организма к прилагаемой физической нагрузке. То есть, когда входишь в определенный уровень стрессовой нагрузки, происходит сначала падение, потом выравнивание, а дальше так называемый физиологический подъем. Как у всякого человека в жизни: занимаешься чем-то основательно, обязательно будут подъемы и спады.

Периодически провожу для заинтересованных ребят беговые тренировки. Как-то раз они увидели меня бегущим после 6-го полумарафона и поинтересовались: «Тренер, а ты не сдохнешь?». Так и спросили! А на днях меня повстречали, совсем по-другому уже заговорили: «Николаич, ты сейчас выглядишь круче, чем тогда, после 6 — 7-го раза!». Организм адаптировался. На первом этапе было угнетение, после 21 — 24 дней — возрастание, сейчас вышел на уровень физиологического плато и достаточно комфортно себя чувствую. В связи с новогодними праздниками (это были 65 — 70-й дни), дополнительной нагрузкой, укороченным сном ощущал небольшое стрессовое состояние. Дней через 5 почувствовал подъем.

— Вы сказали, что занимаетесь тренерской деятельностью.

— Работал в различных казанских организациях, тренером по триатлону, легкой атлетике, в нескольких крупных фитнес-центрах. Сейчас самозанятый. Пандемия вынудила всех адаптироваться к сложившейся ситуации, в моем случае — перейти на индивидуальную тренировочную работу с людьми. Мои навыки, знания пригодились. Но это больше ученики, а не клиенты.

— А как семья относится к вашему профессиональному увлечению?

— Разделяют мою точку зрения. Старший сын учится на первом курсе Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма на отделении легкой атлетики. Средний сын в этом году впервые выиграл первенство Татарстана, поехал на первенство России по легкой атлетике, где занял пятое место среди юношей своего года рождения. Я никого не заставляю, дети просто смотрят на то, что мне интересно, и сами делают. Знаете, иногда можно тысячу раз сказать о пользе физических нагрузок и сидеть пить пиво и курить, а можно и не говорить, но каждое утро выходить на пробежку. В какой-то день ребенок неизбежно скажет: «Пап, давай я с тобой тоже!».

— Признайтесь честно, не было ни разу желания бросить свое увлечение?

— Для меня бег — это любовь без каких-либо обязательств. У меня свой подход. Например, есть какая-то цель — участие в соревновании. Я к нему готовлюсь, пробежал, а на следующий день даю себе отдых. Можно кататься на велосипеде, гулять с детьми, купаться и так далее. Интересно, что через неделю-полторы-две организм начинает испытывать потребность в дополнительной нагрузке. Я всегда говорю: если вы не профессиональный спортсмен, а любитель, всегда есть варианты — выйти и пробежать 5 км. Поехать на озеро Лебяжье, например, и сделать пробежку по набережной летом. У нас в Казани много локаций, которые сами по себе располагают к физическим нагрузкам. Почему бы не попробовать?!