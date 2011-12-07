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КФУ получит субсидии из федерального бюджета

Их объем составит более 430 млн рублей.
КФУ попал в список 21 ведущих ВУЗов страны, которые получат субсидии из федерального бюджета в 2019 году, сообщает пресс-служба Минэкономики РТ. Субсидии выдаются в рамках реализации нацпроекта «Образование». Объем финансовой поддержки составит 430,5 млн рублей. 
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