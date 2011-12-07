Бариев: Очаги распространения коронавируса в Челнах – ПАО «КАМАЗ» и медучреждения

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Главный санитарный врач Набережных Челнов Ильгизар Бариев рассказал об очагах распространения коронавирусной инфекции в городе, пишут «Челнинские известия».
Так, вспышки заболеваемости зарегистрированы на заводах ПАО «КАМАЗ» (20 случаев), в горбольнице № 5 (20 случаев), БСМП (16 случаев) и горбольнице № 2 (2 случая).
«Во всех очагах идет дезинфекция», — отметил Бариев.
Всего в автограде зарегистрировали 375 случаев заражения коронавирусом.