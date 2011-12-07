Председатель Госкомитета РТ по туризму: Татарстан понес убытки в 5 млрд рублей

За два месяца из-за «коронакризиса» Татарстан в области туризма понес убытки в 5 млрд рублей. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов.

По словам Иванова, только за май туристы принесли бы республике 2,5 млрд рублей, что составляет оборот всей туристической отрасли - гостиниц, ресторанов, экскурсоводов, сувенирных магазинов турфирм.

Снижение приездов туристов в республику началось еще с конца марта. Сколько времени уйдет на восстановление этой отрасли из-за пандемии коронавируса пока не известно. Но надежда на будущее у специалистов Госкомитета РТ по туризму еще остается.