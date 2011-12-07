Выбираем домашнего питомца для ребенка

С чего начать?

- Булат Радикович, нужны ли детям домашние животные?

- Безусловно. Животные учат любить природу и сопереживать ближним. Люди, с детства живущие рядом с животными, вырастают достаточно эрудированными и беззлобными.

- В каком возрасте ребенок готов к появлению питомца?

- 6 лет - идеальный возраст. Ребенок уже понимает, чего хочет. И способен нести ответственность за других.

- Итак, родители решили, что пришла пора приобретать домашнее животное. С чего начать?

- Обязательно сходите к аллергологу и сдайте анализы на аллергены. Если пробы будут чистыми, смело планируйте дальнейшие шаги. Аллергия - очень коварное заболевание. Ее симптомы могут никак не проявляться в течение года, даже двух лет. А через три года болезнь даст о себе знать. Диагноз «аллергия» звучит как приговор не только для ребенка. Придется пристраивать и питомца, возможно, его ждет приют.

Собака или кошка

- Кого лучше завести - кошку или собаку?

- Здесь надо понимать, чего именно вы хотите. Общение с собакой развивает у ребенка чувство ответственности. Поэтому в качестве друга собака отлично подходит рассеянным и беспечным детям. Ведь питомца необходимо выгуливать дважды в день, кормить в определенное время. Чувствительным детям, любящим одиночество, лучше иметь возле себя кошку. Кошка уютно устроится на коленях, порадует своим «пением». Оградит от внешнего мира.

- На что обратить внимание при выборе питомца?

- Не заводите маленькую собаку! Ребенок может не рассчитать свои силы, сжимая ее в объятиях, травмирует животное. Выбирайте собаку среднего размера. Подойдут бульдоги, спаниели, малый и средний шнауцеры. Помимо прочего, собаки этих пород отличаются добродушным отношением к детям. Рекомендую отказаться от таких модных пород, как чихуахуа, той-терьер, японская хохлатая… Животные с чересчур длинной и густой шерстью также неподходящий вариант: их необходимо ежедневно расчесывать в течение 10 - 15 минут. Если за подопечным не следить, из волос подшерстка образуются колтуны.

- А если у ребенка есть склонность к аллергии, но питомца все равно очень хочется…

- Существует ряд пород, при должном уходе за которыми их опасность для аллергика можно существенно снизить. Например, собаки пород уиппет, американский голый терьер, керри-блю-терьер. Кошки - сфинкс, яванез, балинез.

Необычные питомцы

- Какие есть варианты, кроме собак и кошек?

- Если ваш ребенок флегматик, то можно купить ему рыбок. Это идеальный вариант для семей, не готовых к крупному питомцу. Уход и наблюдение за рыбками улучшают внимание, развивают эстетическое чувство и повышают настроение. Аквариум - хороший выбор, если вы постоянно заняты или в квартире мало места. При этом никакой аллергии! Только хочу предостеречь от покупки маленького аквариума - на 10 - 20 литров. Купите сразу средний - на 30 - 40 литров. Люди, которые никогда не держали рыбок, обязательно допустят ошибки в их содержании. Аквариум большого размера промахи прощает - чем больше экосистема, тем она стабильнее.

Всегда можно завести змей или ящериц. Но им требуются особые условия: террариум с грелкой и ультрафиолетовой лампой, где поддерживается необходимый температурно-влажностный режим. Зато там можно посадить самые разные растения и создать мини-джунгли.

А вот с улитками, целыми днями жующими травку, ребенку будет скучно: нет взаимного контакта. Детям нужны более высокоорганизованные животные.

- Что вы скажете о птицах?

- Смело заводите пернатых. Многих из них можно дрессировать. Детям это не может не нравиться! Волнистый попугайчик способен выучить 5 - 10 фраз. А, например, корелла или ара поддерживают разговор с человеком на уровне пятилетнего ребенка - запоминают до 500 слов. Еще есть маленькие птички амадины. Их обязательно держат парами, они отличаются интересным поведением, легко размножаются и вьют гнезда.

Не забывайте выпускать птицу из клетки - на прогулку по квартире. И следите за чистотой клетки и пространства вокруг нее.

- А каким детям подходят грызуны?

- Склонным к депрессии. Ведь когда погибает кошка или собака, в жизни малыша случается настоящая трагедия. Дети очень привязываются к животным, которые проявляют ответную реакцию. А если не стало хомяка, ребенок будет страдать дня три - не больше.

За грызунами надо часто прибирать. Это приучит детей к порядку и дисциплине. Кроме того, такие животные не нуждаются в большом пространстве. Допустим, морская свинка будет чувствовать себя вполне комфортно в клетке размером 60 на 40 сантиметров. А хомяка устроит жилище 30 на 30.

Мышей заводить не стоит: они чересчур пахучие.

Важные вопросы

- О чем следует помнить?

- Не заводите несколько животных сразу, если живете в маленькой квартире. У каждого питомца должен быть свой угол. Например, кот будет чаще проводить время в гостиной, а собака - в спальне. Это особенно важно для домашних кошек.

Заранее обсудите с ребенком его зону ответственности. Приучайте малыша к посильному вкладу в общее дело воспитания питомца. Пусть он насыпает корм котенку, играет с щенком, делает уборку в клетке хомяка. Покажите пример. Выходите на прогулки с питомцем всей семьей. Или отправляйтесь в парк на велосипедах. Собака сможет бежать рядом.

Решите, будете ли вы готовить еду для питомца сами или предпочтете пользоваться промышленным кормом. На самостоятельную готовку уходит много времени. Приходится постоянно следить за сбалансированностью питания вашего друга, подбирать подходящие продукты. Но лучше домашней еды ничего не придумаешь.

Промышленный корм уже сбалансирован. Но качественные пищевые продукты для животных стоят достаточно дорого. Корм стоимостью 100 - 300 рублей за килограмм не подходит. Эталоном является продукт, цена которого варьируется в пределах 400 - 500 рублей за кило. При этом кошка съедает до 100 граммов корма в день, а маленькая собака - 300 - 400.

Хотя бы раз в год посещайте ветеринара. Заботьтесь о здоровье своего любимца.

Если ваш дом часто пустует, откажитесь от собаки в пользу кошки. Собака - абсолютно социальное животное. Пес, долгое время пребывающий в одиночестве, начинает страдать. Постоянная тоска может спровоцировать депрессивное состояние, собаке потребуется лечение.

- Какое животное лучше брать: породистое или беспородное?

- На мой взгляд, обычное дворовое животное - оптимальный вариант для ребенка, не страдающего аллергией. Я не поддерживаю стремление людей заводить породистых питомцев. Можно поехать в приют - сделаете великое благо. Беспородные животные неприхотливы, отличаются крепким иммунитетом. Ваш ребенок нуждается в друге, а не в дорогой игрушке.