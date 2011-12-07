Владелец ресторана прокомментировал ситуацию с трупом барана на полу ТЦ в Челнах

Жители Набережных Челнов возмутились разделыванием животного на пороге одного из торговых центров города. Осуждение добавилось и со стороны пользователей социальных сетей.

На фотографиях, попавших в группы города во «ВКонтакте», видно, как под трупом барана растекалась кровь. Ее работники заведения собирали в металлический таз. Многие, судя по набравшимся комментариям, посчитали, что хозяина ресторана необходимо наказать, потому как рядом могли проходить дети и все видеть.

Владелец заведения, которое находиться в торговом центре города, в свою очередь рассказал, что такая процедура была проделана во имя добровольного жертвования Аллаху, дабы потом раздать мясо нуждающимся людям, которые потеряли работу во время пандемии коронавируса. «Мулла должен был прочитать молитву, потом разделывали барана на кухне и мясо раздали бесплатно людям», – ответил он корреспонденту KazanFirst.

Теперь заведение будут проверять сотрудники Роспотребнадзора.