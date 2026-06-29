Третий этап благоустройства набережной Нижнего Кабана выполнен на 65%

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Город
29 июня 2026  11:28

Работы на третьем этапе реконструкции набережной озера Нижний Кабан в Казани идут по графику. Заммэра Игорь Куляжев подтвердил, что строители планируют завершить благоустройство прогулочной зоны к 30 августа. На сегодняшний день готовность объекта оценивается в 65%.

На площадке трудятся более 120 специалистов. Сейчас ведется монтаж инфраструктурного каркаса: на 50% выполнены металлические основания для дорожек, уложено более 20% деревянного настила, установлено 555 метров ограждений. После завершения системы автополива начнется масштабное озеленение.

Благоустройство ведется на участке длиной 1,5 км от памятника Марджани до улицы Назарбаева — он соединит ранее обустроенные отрезки в единую набережную. Архитектурное решение сохраняет экологическую концепцию и стилистическое единство всего прибрежного пространства. Несмотря на обильные дожди, подрядчик укладывается в сроки.

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