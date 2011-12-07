Возрождение Свияжска: сохранение культурного наследия невозможно без народной поддержки

Не так давно Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник «Остров-град Свияжск» негромко отметил свою первую круглую дату - 10 лет со дня основания. Как за десятилетие изменилась жизнь на острове? Как в Свияжске реализуется программа по воссозданию, сохранению и развитию историко-культурного наследия Татарстана? Об этом наша беседа с директором музея-заповедника Артемом Силкиным.

От стихийного туризма до цивилизованного

- Артем Николаевич, Свияжск возрождался и преображался в последнее десятилетие буквально у всех на глазах. Какие главные перемены произошли на острове с тех пор, как он получил статус музея-заповедника?

- Реализация масштабных проектов возрождения Болгара и Свияжска коренным образом изменила социально-экономическую ситуацию на этих территориях. И до этого Свияжск, безусловно, был важным объектом историко-культурного наследия. Аналогов таких обитаемых городов-островов на Волге и других реках России и мира нет. Люди сюда приезжали. Так или иначе, Свияжск стихийно развивался как туристический объект. Но современный туристический центр невозможно представить без комплексного развития всей инфраструктуры. Туристы едут издалека, им нужны не только музеи, но и возможность где-то покушать, отдохнуть с дороги, побывать на мастер-классах, приобрести сувениры на память. Теперь у нас все это есть.

- И у свияжцев жизнь изменилась к лучшему.

- Их жизнь изменилась кардинально. На остров провели электричество, газ, воду. Местные жители из ветхого жилья переехали в новые благоустроенные квартиры и получили возможность жить в человеческих условиях.

Еще одно важное достижение - на острове полностью решена проблема с безработицей. В Свияжске примерно 110 жителей трудоспособного возраста. Большинство из них работают сегодня в музее-заповеднике, общий штат которого около 150 человек. До создания музея-заповедника большинство местных трудоспособных жителей стояли на учете на бирже труда, поскольку работу в Свияжске почти невозможно было найти.

Сейчас у нас создано 400 новых рабочих мест: это музеи, кафе, гостиницы, сувенирное производство, торговля, транспорт, гиды, которые привозят сюда гостей на экскурсии… В туристическом бизнесе каждый может найти свою нишу, применение своим знаниям и умениям.

Статус объекта наследия ЮНЕСКО - это ответственность

- В 2017 году Успенский собор и монастырь Свияжска были включены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Что дает этот статус острову?

- Монастырский комплекс Свияжска стал 29-м объектом ЮНЕСКО в Российской Федерации. Три из них находятся в Татарстане.

В 2000 году в Список Всемирного наследия был включен историко-архитектурный комплекс «Казанский Кремль». В 2014 году - Болгар. Это престиж Татарстана, России, признание международным сообществом большой работы, которая проводится в республике по сохранению наследия.

Денег на реставрационные, исследовательские, охранные мероприятия ЮНЕСКО не дает. Наоборот, статус объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО накладывает на Российскую Федерацию и Татарстан серьезные обязательства по охране и поддержанию в надлежащем состоянии не только самих памятников, но и прилегающих к ним территорий для сохранения исторического ландшафта. У нас, например, в охраняемую территорию входит не только Успенский монастырь, но и весь остров, большая часть акватории вокруг него и даже часть земель Верхнеуслонского района.

- Обмениваетесь опытом с коллегами?

- Благодаря ЮНЕСКО мы имели возможность познакомиться с передовым опытом сохранения наследия в других странах. Уровень компетенции наших специалистов значительно вырос. Это большое благо.

Археологи, реставраторы, историки, музейные работники всех стран сталкиваются с тем, как привлечь общество к созидательной деятельности по сохранению памятников истории. Если нет народной поддержки, то какие бы миллионы, миллиарды не вкладывали в возрождение и сохранение исторического наследия, эти программы обречены на провал. Таких примеров в мире немало.

- Научная работа продолжается?

- Конечно, в наших музеях собрано очень много уникальных материалов, и они ждут своего исследования. Документальные свидетельства, экспонаты помогают понять историю Свияжска, России. Когда мы открывали Музей Гражданской войны, нам задавали вопросы: «Почему? Зачем нужен такой музей?». Затем, чтобы ужасы Гражданской войны никогда не повторились, чтобы мы больше не наступали на эти «революционные грабли», чтобы общество не шло по пути, который может привести к трагическим последствиям.

Глобальные перемены не планируются

- Каждый музей Свияжска интересен. К примеру, всех гостей острова впечатляет Музей археологического дерева...

- Музей открыт прямо внутри холма, в большом археологическом раскопе, где были обнаружены остатки деревянных построек XVI - XVIII веков. Здесь можно увидеть, как выглядел Свияжск с момента своего основания, какие тогда были здания, как они располагались на улице. В прошлом году Музей археологического дерева завоевал престижную награду Международного комитета по аудиовизуальным, новым мультимедийным технологиям и социальным медиа (AVICOM). Мы победили в номинации «Цифровой интерактив».

- Каковы перспективные направления развития Свияжска?

- Территория у нас небольшая. С точки зрения создания музейной сети программа практически завершена. Возможно, в будущем возникнет еще один или два небольших музея, но их появление необходимо обосновать. Каждый наш музей работает над усовершенствованием экспозиции, подачи информации, новыми проектами, но каких-то глобальных перемен не планируем. И это на самом деле замечательно.

В Свияжске, безусловно, необходимо развивать традиционные ремесла. ЮНЕСКО обращает особое внимание на то, чтобы на объекте, внесенном в Список Всемирного наследия, и на территории, прилегающей к объекту, поддерживалась традиционная аутентичность. Условно говоря, здесь невозможно построить завод по переработке пластика, какую бы экономическую выгоды он ни сулил, но можно открыть мастерские традиционных народных промыслов и ремесел.

Находим подходы ко всем посетителям: туристам, художникам, которые приезжают к нам на пленэры, кинематографистам, ученым. Стараемся, чтобы жизнь на острове была насыщена интересными событиями. Проводим театральную лабораторию «Свияжск-артель», кинофестиваль «Рудник», фестивали «Свияжская уха», «Народная лодка», концерты, выставки, народные праздники, много других мероприятий для взрослых и детей.

Возрождали всем миром

Республиканский фонд возрождения памятников истории и культуры Республики Татарстан был основан первым Президентом Татарстана Минтимером Шаймиевым. Указ о создании фонда подписан 17 февраля 2010 года.

За это время отреставрировано более 50 исторических объектов, построено почти 20 новых историко-культурных сооружений, создано 28 музеев. Болгар и Свияжск стали центром притяжения туристов со всего мира.

Объекты историко-культурного наследия возрождали всем миром: свой вклад внесли крупные предприятия, организации, малые компании, жители республики вне зависимости от возраста, веры и национальности. В многотомную республиканскую Книгу благотворителей внесены имена 61703 благотворителей - всех тех, кто внес свою лепту в общее дело. Не зря девизом фонда стали слова: «От души и для души».

В 2017 году было завершено строительство Болгарской исламской академии. Высшее религиозное учебное заведение России создано в Болгаре по инициативе Президента Татарстана Рустама Минниханова и поддержано Президентом России Владимиром Путиным.

В настоящее время ведутся работы по воссозданию в Казани собора Казанской иконы Божьей Матери, который возводится на месте обретения чудотворной иконы.

Кстати

29 декабря 2017 года постановлением Кабинета министров Республики Татарстан №1116 была утверждена Стратегия сохранения культурного наследия Республики Татарстан на 2017 - 2030 годы. В документе закреплены цели, принципы, приоритетные направления, задачи и правовые нормы сохранения историко-культурного наследия.