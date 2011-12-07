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Блогеры-наблюдатели в Татарстане помогают бороться с фейками – эксперт

В прошлом году Татарстан привлек на выборы в качестве наблюдателей блогеров, этот опыт был перенят другими регионами.

Позитивный опыт Татарстана на выборах в 2020 году по привлечению в качестве наблюдателей блогеров был перенят другими регионами. Об этом заявил заместитель председателя комиссии Общественной палаты по развитию информационного общества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич во время видеосвязи с Единым информационным центром.

Эксперт отметил, что во время выборов активизируются так называемые «фейкометы» и активное участие массмедия помогает минимизировать «вбросы» и отчасти минимизировать проблему фейков.

«Они будут брать количеством. Их задача, чтобы члены избирательной комиссии бегали по всем участкам и как раз институт общественного наблюдения позволяет оперативно регулировать эти моменты», — сказал Малькевич.


КВ
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