Блогеры-наблюдатели в Татарстане помогают бороться с фейками – эксперт

Позитивный опыт Татарстана на выборах в 2020 году по привлечению в качестве наблюдателей блогеров был перенят другими регионами. Об этом заявил заместитель председателя комиссии Общественной палаты по развитию информационного общества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич во время видеосвязи с Единым информационным центром.

Эксперт отметил, что во время выборов активизируются так называемые «фейкометы» и активное участие массмедия помогает минимизировать «вбросы» и отчасти минимизировать проблему фейков.

«Они будут брать количеством. Их задача, чтобы члены избирательной комиссии бегали по всем участкам и как раз институт общественного наблюдения позволяет оперативно регулировать эти моменты», — сказал Малькевич.



