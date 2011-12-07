В 2019 году в Казанской агломерации отремонтируют 29,8 км дорог

Стала известна Программа дорожной деятельности в Казанской агломерации в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019 году, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ. Так, будут отремонтированы 54 участка дорог общей протяженностью 29,8 км, а также 31 тротуар общей протяженностью 8,2 км. Ремонт охватит не только улицы Казани, но и жилые массивы Борисково, Кадышево, Борисоглебское, Мирный, Салмачи, Займище, Вознесенское.