Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В 2019 году в Казанской агломерации отремонтируют 29,8 км дорог

Работы будут вестись в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Стала известна Программа дорожной деятельности в Казанской агломерации в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019 году, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ. Так, будут отремонтированы 54 участка дорог общей протяженностью 29,8 км, а также 31 тротуар общей протяженностью 8,2 км. Ремонт охватит не только улицы Казани, но и жилые массивы Борисково, Кадышево, Борисоглебское, Мирный, Салмачи, Займище, Вознесенское.
КВ
Лента новостей