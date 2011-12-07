В Нижнекамске обсудили план благоустройства ул. Б. Урманче

В Нижнекамске на проектном семинаре обсудили план благоустройства ул. Баки Урманче, сообщает официальный сайт НМР. Участники обсуждений выступали с такими инициативами, как: установка памятника Б. Урманче, скульптур и фигур сказочных животных. По словам архитектора города Эмиля Сиразетдинова, на торцах домов вдоль променада будут нанесены граффити с работами Б. Урманче. Первый этап работ по реконструкции улицы начнется в 2019 году.