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В Нижнекамске обсудили план благоустройства ул. Б. Урманче

Первый этап работ по благоустройству улицы начнется в этом году.
В Нижнекамске на проектном семинаре обсудили план благоустройства ул. Баки Урманче, сообщает официальный сайт НМР. Участники обсуждений выступали с такими инициативами, как: установка памятника Б. Урманче, скульптур и фигур сказочных животных. По словам архитектора города Эмиля Сиразетдинова, на торцах домов вдоль променада будут нанесены граффити с работами Б. Урманче. Первый этап работ по реконструкции улицы начнется в 2019 году.
КВ
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