На праймериз «Единой России» определили приоритеты в работе

Участники праймериз «Единой России» назвали основные приоритеты работы. Своими программными намерениями с жителями Ново-Савиновского района поделились шесть кандидатов.

Основные акцента спикеры сделали на ЖКХ, семью, образование, молодежь.

«Каждая семья должна иметь крышу над головой, качественные и доступные услуги ЖКХ и здравоохранения», — заявила заместитель Председателя Госсовета РТ, исполнительный директор республиканского Фонда возрождения памятников истории и культуры РТ Татьяна Ларионова.

Для себя первоочередной целью ставлю улучшение качества жилищно-коммунальных услуг, повышение уровня комфорта проживания людей», — сказал в своем выступлении депутат Госсовета РТ, гендиректор УК «Уютный дом» Марат Нуриев.

Напомним, что всего на участие в прймериз «Единой России» подано 7 636 заявлений. По сравнению с прошлыми выборами депутатов Госдумы (прошли в 2016-м году), число участников на праймериз возросло в два раза.