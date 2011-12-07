В Татарстане отели будут активнее принимать на работу людей с нарушением слуха

В Татарстане отели станут активнее принимать на работу слабослышащих людей. Соответствующее соглашение было подписано сегодня между Татарстанским республиканским отделением Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество глухих» и Ассоциацией отелей Казани и РТ в доме культуры «Сайдаш».

Соглашение подписали после публичного обсуждения, в котором затрагивались вопросы защиты прав граждан с нарушением слуха и зрения. На мероприятии также обсуждали внесение в законодательство обязательного использования русского жестового языка в образовании и специализированных учебных заведениях.

Станислав Иванов, президент Всероссийского общества глухих (ВОГ), обратил внимание на проблему трудоустройства людей с нарушением слуха, а также на нехватку специалистов, знающих русский жестовый язык и их квалификацию.

Старший советник генерального директора — председателя правления РЖД Максим Топилин отметил, что компания работает с ВОГ. В Московском институте железнодорожного транспорта выступают специалисты Всероссийского общества глухих. Они рассказывают, какие существуют потребности при оказании услуг для слабослышащих.

«Именно участники Всероссийского общества рассказывают от своего имени. Очень важно наладить это взаимодействие. Этот процесс постепенно развивается», — отметил Топилин.