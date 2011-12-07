Кондратьев: Мы не голосуем на пеньках

Выборы депутатов Государственной Думы России в Татарстане проходят в двух форматах: на избирательном участке и на дому. Однако в тех населенных пунктах, где нет участков, по обращению муниципалитетов организовывается выездное голосование. Об том журналистам на пресс-конференции в едином информационном центре рассказал председатель Центральной избирательной комиссии республики Андрей Кондратьев.

«Есть принятое решение Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан по обращению муниципалитетов тех населенных пунктов, где нет избирательных участков, где тяжелое транспортное сообщение, мы организуем выездной голосование. <…> Мы не голосуем ни на пеньках, ни на полянках, ни где-то угодно. Придомовых голосований нет. Они под запретом. Мы четко отслеживаем», — сказал Кондратьев.

При этом законность и прозрачность на таких избирательных участках обеспечивается в полном объеме. Все данные и адреса о выездных участках голосования опубликованы на сайте ЦИК РТ, подчеркнул спикер.

Напомним, второй день голосования в Татарстане прошел в штатном режиме. Жалоб на нарушение избирательного законодательства в ЦИК РТ не поступало.