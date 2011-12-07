В Челнах, несмотря на жалобы горожан, утвердили схему размещения рекламных конструкций

В исполкоме Набережных Челнах утвердили схему размещения рекламных конструкций.

В основном медиафасады на 66 остановках города будут носить щитовой характер. Также часть рекламных конструкций будет выполнена в виде стелы или конструкции с фундаментом и подсветкой. Право на использование остановочных медиафасадов будет разыграно через аукцион.

Как отмечает ИА «Татар-информ», сами горожане уже выражали свои недовольства по поводу экранной рекламы у автодорог, при этом большая часть жалоб касается огромной медиаконструкции на дорожном перекрытии у мэрии. Автомобилисты не единожды заявляли, что изображение на ней отвлекает внимание от дороги.