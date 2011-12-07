Рядовой войны пулеметчик Иван Чирков: В фильмах о войне правды 5 процентов

С каждым днем участников Великой Отечественной войны среди нас становится все меньше и меньше. Поэтому, когда встречаешь энергичного, подтянутого и бодрого бойца той страшной схватки XX века, удивительно вдвойне. Эти простые герои, воевавшие за наше общее будущее, живут обычной жизнью, как и мы: читают газеты, переживают из-за плохих новостей по телевизору и искренне радуются успехам своих близких и не очень близких, но таких же, как и они, граждан большой страны. За Родину бились они до конца, сколько хватало сил и жизни.

«Казанские ведомости» продолжают рассказ о наших земляках, казанцах, чьи скромные имена тем не менее вписаны теперь уже навсегда в скрижали Великой Отечественной. Герой сегодняшнего рассказа — пулеметчик, рядовой 151-й отдельной армейской штрафной роты Иван Чирков.

Родился Иван Чирков в деревне Кирельск Камско-Устьинского района ТАССР 12 июня 1925 года в обычной многодетной крестьянской семье. В 1936 году Чирковы переехали в Казань. Свой 16-й год жизни Иван встретил под грохот канонады Великой Отечественной войны, уже грозно катившейся с запада страны. Военное положение сразу изменило весь уклад жизни, подчинявшейся отныне жесткому регламенту во всех ее сферах. Так что Чирков вместе с приписным свидетельством о постановке на учет в Бауманском военкомате Казани в 1941 году получил и повестку-направление на учебу в казанское ремесленное училище № 6 по специальности «слесарь-лекальщик измерительных приборов».

Курсантам училища в те годы выдавали форму под стать военной — с фуражкой, ремнем с фабричной пряжкой. Мечта любого мальчишки тех жестких лет! Но ее еще предстояло заслужить: сдать экзамен, как сейчас бы сказали, на профпригодность. Запомнил все, чему научил тебя мастер? Выточил на станке нужную деталь в точности с лекалом? Молодец, получи форму с бляхой на ремне!

— О, как мы гордились нашей формой, — улыбается, вспоминая те годы, Иван Михайлович. — А по улице идешь, обязан отдавать под козырек военным! Ух, здорово!

Обучение азам профессии продлилось недолго — стране срочно требовались рабочие руки вместо ушедших на войну мужчин первых призывов. Вместе с другими казанцами ушел на фронт и отец Ивана Михаил Чирков. А самого Ваню после года учебы направили работать слесарем по ремонту станков на казанский 230-й завод. В 1944-м, когда Чиркову-младшему исполнилось 18, подошло время и ему отправиться на фронт. Однако в другом качестве: не просто солдатом, а штрафником…

За что попадали в штрафные роты

— Во время работы на заводе у меня случилось несколько опозданий. В то военное время наказание за это следовало строгое: давали сроки — кому год лагерей, кому два. Мне для исправления дали два года. Но не лагерей, а отправили на этот срок на фронт, в штрафную роту, — рассказывает Иван Михайлович. — Привезли нас вначале под Саратов, в Татищенские лагеря. Собрали таких, как я, 750 штрафников, погрузили в состав — 15 вагонов по 50 человек — и повезли на фронт, боевые действия тогда уже шли в самой Германии. Привезли на станцию маленького немецкого городка Лахендорф. И прямо тут же на станции сразу раздали оружие, кому что досталось.

— Иван Михайлович, а штрафникам ведь оружие давали только перед боем?

— Да. Но мы находились уже в прифронтовой полосе, в зоне боевых действий, в непосредственном соприкосновении с немцами. Поэтому все прибывшее пополнение сразу и вооружили, чтобы с ходу можно было вступить в бой.

— Какое оружие выдали вам?

— Первым делом вручили винтовку Мосина, знаменитую нашу трехлинейку образца 1932 года. Увесистая, почти под четыре килограмма… Хотел было потом поменять на более легкую, да не получилось, вот так и протаскал эту винтовку до конца. Потом командир мне говорит: «Будешь, Чирков, вторым номером у ручного пулемета Дегтярева». Вдвоем, значит, с этим пулеметом управляться. Выдали нам с напарником «дегтяря», два диска к нему (третий на самом пулемете) и три пачки «цинка» с патронами к винтовке, это примерно около 300 патронов. Сказали так: «Ребята, в бой ничего с собой не берите, а берите патронов столько, сколько сможете унести. В бою самое нужное — патроны, пополнить их уже не сможете. Больше патронов — больше шансов выжить».

Вооружили всех нас, 750 прибывших, и отправились мы пешим порядком к Одеру. Прошагали километров 10, пришли к указанным позициям. Нам говорят: «Немец сбежал, делать вам здесь нечего» — и перенаправили в другое место. Прошагали еще 5 километров, прибыли. Заняли первый эшелон, там уже до нас ребят здорово покосило, вот мы на их места и встали. Объявили: в атаку — по сигналу красной ракеты. Вначале мощнейшая артподготовка пошла. Ма-ама дорогая! Такое ощущение, будто наши орудия били по немцам со всех сторон! Лес позади нас, откуда шла стрельба, нагнулся под этим шквалом огня. Сучья, ветки, сколы деревьев — все летит в нас, над головой беспрерывный свист летящих снарядов всех калибров. И вот взвилась наша ракета. В атаку! Все поднялись из траншей, мы с напарником — из своей пулеметной ячейки на двоих. Первым номером был Коля Кузнецов, и только мы поднялись, пошли в бой, его тут же и убило, буквально минут через 20 — 30. Пуля попала ему прямо в висок…

Пришлось брать мне «дегтяря» в руки одному, а весил он почти 13 килограммов, и я с ним до конца боя был. Когда этот первый бой закончился, нас отвели на позиции. От взвода в 50 человек в живых осталось 19. Напарника после боя мне так и не дали, вот и таскал потом в одиночку этот тяжеленный пулемет.

— А в чем было отличие вашей штрафной роты от обычной стрелковой?

— Во-первых, нам каски не дали, не было и саперных лопат, очень нужных именно нам, пехоте. Ведь саперная лопатка — это как твоя жизнь: успеешь ли ты быстро вгрызться в землю с ее помощью и остаться в живых. Заточишь ее как лезвие, и она превращалась в страшное оружие в рукопашной — пробивала даже каску немцу. Обмундирование выдали старенькое, поношенное, видать, с убитых снимали и нам отдавали потом.

— С питанием как дело обстояло?

— Питание обычное, как у всех. Конечно, бывало, и по два дня не ели в горячке боев, ну так это тоже привычная доля простой пехоты, «царицы полей». Потом уже полевая кухня приезжала, кормили, чем привезут.

— Полагающиеся «наркомовские сто грамм» штрафникам давали после боя или перед ним?

— Может, кому-то и давали, но мы их не видели. Так что поневоле вели трезвый образ жизни.

— Действительно, вас впереди обычных войск пускали и в бой вы шли первыми?

— Да, нас всегда ставили в первый эшелон наступления.

— А заградотряды за вами стояли?

— Когда в первый бой пошли, за нами шли моряки с СВТ — десятизарядными винтовками Токарева. Чтобы мы, значит, не струсили и не дрогнули в первый-то раз. Страшно ведь всем под пулями. Не зря говорят: «На войне атеистов нет». О сохранении жизни и солдатской удаче просил Бога каждый.

— Что больше всего запомнилось на войне?

— О, до сих пор не могу спокойно вспоминать об этом! Как начинаешь все припоминать, сразу слезы наворачиваются. Например, когда брали один из немецких городов, а их на пути к Берлину было такое множество — городов больших, маленьких, что и названия-то не запомнились, так там от артподготовки крыши домов поднимало прямо целиком, и они летели на озеро. А у этого озера мы залегли! Думаем, ну все, вот так сейчас и накроет этими огромными тяжеленными крышами, которые летят на нас. Как обидно-то будет так глупо помереть!

Еще я никогда в жизни не думал, что металл может гореть, как картон! В один из боев подъехали нам на подмогу 5 танкеток. Это такие бронированные машины, полуоткрытые по сути. Задняя часть у них открыта, а бронезащита только впереди, где установлены пушка и пулемет. И немец начал стрелять по ним из фаустпатронов. Так эти танкетки вспыхнули одна за другой, как спичечные коробки! Я такого никогда не видел и так удивился! Даже представить не мог, что железо может так гореть! Из экипажей танкеток один-два человека только спаслись, остальные все сгорели…

Потом мы узнали, что немецкие фаустпатроны основаны на принципе кумулятивного заряда, который прожигает любую броню. Страшно убойная и эффективная вещь против нас использовалась.

Еще особенно запомнилась переправа через Одер, когда бои шли уже все ближе и ближе к Берлину. Саперы навели понтонные мосты через реку, но огонь с того берега стоял ураганный — голову невозможно поднять. И вот мы, прижавшись всем телом к понтонам, поползли по-пластунски по этой переправе. А на мосту слоями трупы погибших до нас, и мы ползем через них, ползем…

Переправились. Нас, выживших, скомплектовали заново, приготовились мы к атаке. И тут командование объявляет: немец сбежал, узнав, что штрафники пришли.

— Какую оценку вы дадите немецкому солдату?

— Это ведь шел уже 1945 год, мы наступали по всем фронтам, а противник был сильно измотан. Это были уже не те вышколенные опытные солдаты начала войны, но, даже отступая, огрызались они здорово. Вот входим в казалось бы оставленный противником город. Пустые вымершие улицы, брошенные дома. Но только я было шагнул за угол дома — шварк! Пуля отбила кусок угла дома прямо возле моих ног: снайпер! Бросаюсь на землю и ползком-ползком ухожу от линии обстрела. Кто-то упертый остался воевать до самого конца, в одиночку!

На Берлин! Победа!

Так с ожесточенными боями дошли и мы, штрафники, до столицы Германии Берлина. Город оказался мощным бастионом с сильным гарнизоном, продуманными защитными сооружениями. Например, вокруг города создали эффективные преграды: искусственные каналы метров 50 — 60 шириной и, как говорили солдаты, 5 — 6 метров глубиной. И вот перед форсированием одного из таких каналов меня ранило: осколком вырвало полплеча. Произошло это 25 апреля 1945 года. Война для меня закончилась, и жизнь моя пошла по эвакогоспиталям, лечение и восстановление заняло несколько месяцев.

— Как встретили день победы?

— Лежу в госпитале, начальником там был грузин. И вот в этот день он приходит, идет по коридору и что есть силы радостно кричит всем нам, лежавшим по палатам: «Война кончилась! Война кончилась!»

А рядом с нашим госпиталем стоял артиллерийский дивизион. И как эти пушки начали грохотать! Салют в честь победы! Один! Второй! Третий залп! А у меня такая большая потеря крови была от сильного ранения, что, как громыхнет, давление хлоп — и вниз! Еще залп — опять хлоп! Меня всего кружит и колбасит. Да… Но радость ту от нашей победы описать невозможно! А вот отец мой до победного мая не дожил… Совсем немного! Мы с ним воевали на соседних фронтах, только я в пехоте, а он был связистом, отца призвали еще в начале войны. За организацию бесперебойной связи при форсировании Днепра он получил звание Героя Советского Союза. Как сказано в приказе о награждении: «Телефонист 167-го гвардейского легкого артполка рядовой Чирков Михаил Алексеевич в одном из боев в сентябре 1943 г. под огнем противника проложил кабельную линию через Днепр, обеспечив связь командования с разведгруппами на правом берегу. Помогал корректировать огонь артиллеристов, участвовал в отражении контратак противника». Погиб отец 3 февраля 1945 года, когда до победы было уже рукой подать. Их подразделение находилось в нескольких километрах от передовой, и надо же такому случиться — отца убила шальная залетная пуля. Похоронен он был там же, в Германии, у населенного пункта Тимендорф.

— Какое впечатление произвела на вас поверженная Германия?

— Нам, конечно, было чему поучиться у них. Заходим в населенный пункт — домишки как игрушечные, красивые, в домах все так богато и удобно для человека. И не только для человека! Скотина вся такая ухоженная, само хозяйство крепкое. Удивились, когда увидели, например, такое: подходит корова к поилке, ткнет мордой в пипочку — вода и полилась из кранчика. Поглядишь так и поневоле думаешь: эх, лапотники мы все же, лапотники… Господи, миленькая моя Россия, когда же ты так сможешь жить?

— Смотрите фильмы про войну?

— У меня часто спрашивают: «Сколько правды в фильмах о войне?» Я отвечаю: «Ну, процентов 5 — 7 есть». И все фронтовики так говорили.

Почему Ивану Чиркову посоветовали получить еще одно ранение

После нескольких месяцев лечения по разным госпиталям (рана оказалась тяжелой) Иван Михайлович в октябре 1945 года демобилизовался и вернулся в родную Казань. Устроился вначале на завод слесарем, как прежде, потом перешел на работу в «Татнефтепроводстрой», где и проработал до пенсии ведущим бригадиром плотников. Здесь же, на стройке, познакомился со своей будущей супругой Варварой Романовной — прожили с ней душа в душу всю послевоенную жизнь. К сожалению, жизнерадостная, неизменно оптимистичная, любимая Варенька несколько месяцев назад ушла из жизни… Но все так же улыбается мужу с фотографии на стене любимая женщина фронтовика Ивана.

А вот с советской бюрократией у рядового Чиркова отношения не задались сразу. 8 лет (!) пришлось ему добиваться положенной по закону группы инвалидности и соответствующих этой категории льгот. Солдату с вырванным плечом и огромной затянувшейся раной члены бесконечных медкомиссий, вздыхая и отводя глаза, говорили: «Вот хорошо бы, уважаемый Иван Михайлович, если бы у вас еще одна рана имелась. Тогда бы уж точно дали инвалидность, без вопросов. А так…»

— Только после того как вышло новое постановление о порядке присвоения фронтовикам инвалидности за ранения, на меня в поликлинике завели дело по моему очередному запросу, я снова прошел медкомиссию и наконец-то получил нужную бумажку с присвоением группы инвалидности. Иду по улице, бумажка в кармане, и в детский голос плачу… Так обидно стало, что для этого столько лет пришлось обивать пороги разных кабинетов! — сетует Иван Михайлович и машет рукой: — А, да ладно, зато меня сейчас очень хорошо и дружно поддерживают близкие мне люди: племянники, их дети, теперь уже и их внуки. На день рождения, 9 Мая собирается полная квартира, специально на День Победы обязательно приезжают поздравить даже из неблизкого Ижевска.

— Иван Михайлович, вы и сами, несмотря на свои 94 года, находитесь в прекрасной форме: активный, подтянутый, жизнерадостный. По-прежнему много читаете — и газеты, и книги, живо интересуетесь происходящими событиями. Поделитесь своим секретом с читателями «КВ»: как вам удается, несмотря на тяжелые жизненные испытания, пройденную войну, сохранять в столь преклонные годы отменное здоровье?

— Стараюсь вести здоровый образ жизни. Не курю, не пью. Спиртное не употребляю вообще уже 58 лет, курить бросил 40 с лишним лет назад. Если бы выпивал, меня уже лет 30 назад не было бы. Ручной эспандер — видите, у меня в руках вот этот специальный упругий бублик из резины — сжимаю по 500 раз каждой рукой. Каждый день обязательно гуляю, вот и вы меня как раз встретили-то на прогулке — в газетный киоск за свежими газетами вышел. Летом купаюсь, очень люблю рыбачить. Отец у меня перед войной работал в рыболовной артели, видать, и мне передалась эта любовь к рыбалке, природе. Рыбачить раньше я ездил и на Свиягу, и на Мешу, сейчас уже поближе — в Боровом Матюшино ловлю, где летом живу на даче. Раньше-то, до того как появилось Куйбышевское водохранилище, столько рыбы было на Волге — ого-го! Сейчас, конечно, заметно меньше. Еще за свое здоровье огромное спасибо племянникам.

— Да, мы с Иваном Михайловичем договорились, что будем соблюдать правильный режим питания, — добавляет племянница, сама уже пенсионерка, Галина Короткина. — Утром легкий, но сытный завтрак. Салат из свежих овощей: томаты, огурчики. Обязательно вареное яйцо. На обед также обязательно суп и второе, салат из капусты или других овощей. На перекус в течение дня яблоки, груши, виноград Иван Михайлович очень любит. Стараемся соблюдать взвешенный сбалансированный рацион, без излишеств, но и чтобы полноценный набор необходимых витаминов организм получал.

— Иван Михайлович, что бы вы хотели сказать читателям «Казанских ведомостей» в преддверии Дня защитника Отечества?

— Большое спасибо вам, казанцы, за то, что вы помните о нас, фронтовиках, о том, что мы еще есть и мы живы!