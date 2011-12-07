Ирина Бочкова стала начальником Организационного управления Исполкома Казани

Мэр Казани Ильсур Метшин представил нового начальника Организационного управления Исполкома столицы РТ. Им стала экс-руководитель аппарата администрации Кировского и Московского районов города Ирина Бочкова.

По его словам, Бочкова имеет большой и соответствующий опыт работы. Ранее она уже работала заместителем председателя Комитета по делам детей и молодежи. Сейчас ей предстоит продолжить реализовывать проект по оказанию государственных и муниципальных услуг.

«Нужно масштабировать этот пилотный проект во всех районных администрациях и их подразделениях», — сказал Метшин о работе экспресс-офиса, который впервые был создан в администрации Кировского и Московского районов.

«Вы со своей командой и с коллегами из средств массовой информации, соцсетей организовывали работу таким образом, что разрыв между жителями и чиновниками был устранен» — добавил он, пожелав Бочковой успехов в новой должности.