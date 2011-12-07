Миннулина назвала международных инвесторов, занимающих первые места по объему вложенного капитала в РТ

Руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина сообщила, что первое место по объему вложенного капитала в Татарстан среди иностранных инвесторов занимает Турция.

Во время прямого эфира Минуллина отметила международных инвесторов за последние десять лет, после чего упомянула, что помимо турецких проектов в скором времени в республике начнет работу агрегатор такси из Китая.

Кроме того, в Набережных Челнах появится промышленный парк, построенный китайской компанией Haier. По ее словам, общий объем инвестиций составит 1 млрд долларов, что автоматически является самым большим несырьевым проектом из Китая в России.