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Миннулина назвала международных инвесторов, занимающих первые места по объему вложенного капитала в РТ

Помимо турецких проектов в скором времени в республике начнет работу проект из Китая.

Руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина сообщила, что первое место по объему вложенного капитала в Татарстан среди иностранных инвесторов занимает Турция.

Во время прямого эфира Минуллина отметила международных инвесторов за последние десять лет, после чего упомянула, что помимо турецких проектов в скором времени в республике начнет работу агрегатор такси из Китая.

Кроме того, в Набережных Челнах появится промышленный парк, построенный китайской компанией Haier. По ее словам, общий объем инвестиций составит 1 млрд долларов, что автоматически является самым большим несырьевым проектом из Китая в России.

КВ
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