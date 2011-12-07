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Объявлен старт приема работ для участия в конкурсе «Герои финно-угорских народов России в годы Великой Отечественной войны»

Своей задачей организаторы конкурса ставят развитие и укрепление межнациональных отношений в России, в том числе и финно-угорских народов нашей страны.

Своей задачей организаторы конкурса ставят развитие и укрепление межнациональных отношений в России, в том числе и финно-угорских народов нашей страны.

Темой работ могут стать описание военных подвигов защитников Родины, роль национальной культуры и работников культуры во вклад Победы, а также рассказы о трудовых подвигах представителей финно-угорских народов, проживающих в России.

Конкурсные работы принимаются в срок до 18.00 30 сентября 2020 года по электронной почте afunrf@yandex.ru с темой письма «Герои финно-угорских народов России».

С дополнительной информацией можно ознакомиться на портале организаторов конкурса.

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