Старик и голуби

Очень часто здесь можно встретить дедушку: невысокий и полноватый, под нависшими седыми бровями - добрые бледно-серые глаза. Старичок кормит голубей. Достает из пакета рассыпающиеся кусочки хлеба и кидает голубям.

- Летите, милые, ко мне! - призывает он. - Угощайтесь лакомством.

Птицы слетаются на призыв. Шелестят крылья, мелькают красноватые лапки.

- Заняться, видимо, нечем, - ворчат прохожие. - Разводит грязь. Голуби - настоящие разносчики заразы и болезней…

Как-то в начале лета я вышла на прогулку со своей дочерью. Остановились у помойки. Знакомый дедушка снова устроил пир для пернатых.

- Яночка, нашла где играть! Давай лучше на детскую площадку пойдем, - сердилась я на девочку.

Но увидев, что ребенок и старичок нашли общий язык, смягчилась. Малышка и седой мужчина стояли рядышком и увлеченно разбрасывали брызги хлебных крошек. Голуби сплетались в живой дымчатый ковер, стремясь ухватить лучшие кусочки лакомства. Вдруг сзади раздался скрипучий голос:

- Антон Макарыч уж 12 лет, как жену схоронил… С тех пор живет один.

Обернувшись, увидела крупную женщину с морщинистым лицом.

- Это вы о дедушке с голубями?

Новая знакомая согласно кивнула:

- Его единственный сын в Москве живет. Приезжает к отцу один раз в три года. Вот и пытается старик при помощи общения с голубями от одиночества спастись.

- А питомца не хочет завести? - поинтересовалась я.

- Мы с соседками как раз собираемся подарить Антону Макарычу собачку. Маленькую, чтобы справиться с ней мог.

Я задумчиво оглядела старика: «Сколько таких повсюду! Жаль его».

Еще несколько минут мы с дочкой провели на территории птичьего царства, а затем отправились дальше по своим делам. Голубиное воркование эхом отозвалось в воздухе…

Примерно через месяц, когда мы с дочерью вновь прохаживались вдоль родных улиц, встретили старого знакомого - пожилого любителя голубей в потрепанном пальто. Старичок бодро шагал по тротуару в сторону продуктового магазина. Рядом с ним бежала мелкая рыже-белая собачка. Ее заливистый лай пронзал утреннюю тишину.

- Тише, Тимошка. Только тебя и слышно, - ласково проворчал старичок.

Он наклонился к псу и потрепал его по мохнатому затылку. Проходя мимо мусорных контейнеров, дедушка поспешно вытряхнул из пакета пышные хлебные кусочки и, не задерживаясь, продолжил свой путь. Четвероногий немного потанцевал среди голубей, разгоняя их в разные стороны, а затем присоединился к хозяину.

- Нам с тобой еще в парк надо сходить, - сказал мужчина, обращаясь к собаке. - С голубями на обратном пути пообщаемся.

- Гав-гав! - отозвался щенок и радостно помчался вперед…